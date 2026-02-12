Nasce Franco Zeffirelli: 12 febbraio 1923

Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il successo arriva alla fine degli anni sessanta con La bisbetica domata e Romeo e Giulietta

Il 12 febbraio 1923 nasce Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore, è stato uno degli uomini di spettacolo italiani più apprezzati nel mondo. La sua attività si esprime in numerosi campi tra cui primariamente il cinema, il teatro di prosa e il teatro lirico. Fiorentino doc, dopo il diploma all'Accademia di Belle Arti a Firenze ha il primo contatto con il set da attore, accanto alla grande Anna Magnani ne 'L'onorevole Angelina' di Luigi Zampa. La collaborazione con Luchino Visconti fa poi sbocciare il talento di Zeffirelli che lo porta a dirigere il primo film nel 1957, 'Camping'.

Il successo però arriva alla fine degli anni sessanta con 'La bisbetica domata' e 'Romeo e Giulietta' che inaugurarono il filone Shakespeariano, proseguito poi con 'Otello e 'Amleto'


Tra i film più apprezzati, per le accurate ricostruzioni e per il grande impatto emotivo, figurano 'Fratello sole, Sorella luna' e 'Gesù di Nazaret. Intenso è stato anche il lavoro nella regia nel teatro Lirico; ha allestito all'Arena di Verona la 'Carmen' e si è occupato poi anche alla regia del 'Il Trovatore' , dell'Aida, di 'Madama Butterfly', di 'Turandot'. Nel 2019, Zeffirelli firma la sua ultima regia, ovvero 'La Traviata'.

Nel 1994, il regista fu eletto senatore della repubblica nelle liste di Forza Italia e confermato con la sua rielezione; concluse la sua esperienza parlamentare nel 2001. Franco Zeffirelli è stato un cattolico praticante; ha curato le riprese di grandi celebrazioni care alla chiesa cattolica, come l'apertura degli anni Santi del 1974 e del 1983.

Si è occupato altresì delle immagini della Canonizzazione di Padre Kolbe.

