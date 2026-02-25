Nasce George Harrison: 25 febbraio 1943

George Harrison è nato a Liverpool il 25 febbraio 1943, conobbe tra i banchi di scuola Paul McCartey e da lui fu introdotto nei 'Quarrymen' la band di John Lennon, che portò poi nel 1960 alla nascita dei Beatles. Dei 4 ragazzi di Liverpool Harrison era 'The Quiet One' (Quello tranquillo), ma non per questo meno influente sulle tendenze giovanili dell'epoca, grazie anche al suo profondo interesse per la cultura indiana. Nello straordinario decennio, che vide il gruppo sul tetto del mondo, crebbe la sua fama di chitarrista e compositore, testimoniata da brani come 'Here Come the Sun' e 'Somethig' scritti da lui.





Harrison si avvicinò alle filosofie orientali e fu tra i primi a introdurre strumenti orientali nel rock. Dopo lo scioglimento dei Beatles,, proseguì da solista raccogliendo consensi con album come 'All Things Must Pass' e 'Livingin Material World', senza dimenticare il trionfale 'Concert for Bangladesh' primo evento a scopo benefico, insieme a icone rock del calibro di Eric Clapton e Bob Dylan.

A 10 anni dalla scomparsa di Harrison, che avvenne nel 2001, gli è stato dedicato un documentario dal regista Scorsese, dal Titolo 'George Harrison: Living in The Material World'.





George Harrison, noto come 'Il Beatle silenzioso' era una figura caratterizzata da una forte spiritualità e un'indole riflessiva; a volte freddo, nella vita privata, ma capace di estrema dedizione alla musica. Era un uomo intelligente e in pubblico preferiva mantenere un approccio meditativo. Nonostante fosse il membro più giovane dei Beatles, ha dimostrato una grande determinazione nel perseguire il suo stile musicale, evolvendo da chitarrista a compositore di talento. In sintesi, George Harrison era un artista profondamente spirituale ma nello stesso tempo una figura dal carattere forte. Che ha saputo creare un identità artistica inimitabile.