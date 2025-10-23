Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nasce Gianni Rodari, 23 ottobre 1920

Nasce Gianni Rodari, 23 ottobre 1920

Il contributo principale di Rodari alla pedagogia moderna si fonda su un principio rivoluzionario: la creatività, anche fantastica, è un diritto fondamentale

Il 23 ottobre 1920 nasce Giovanni Francesco Rodari detto Gianni. È stato scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano. Famoso per fantasia e originalità, attraverso filastrocche e poesie, ha rinnovato la letteratura per ragazzi.
Il contributo principale di Rodari alla pedagogia moderna si fonda su un principio semplice ma rivoluzionario: la creatività, anche fantastica, è un diritto fondamentale di ogni bambino e rappresenta uno strumento essenziale per l'apprendimento. La visione educativa, di Rodari, oppone ai metodi tradizionali, basati sulla memorizzazione e sulla punizione, un ambiente di apprendimento dove i bambini possono esprimersi liberamente, senza paura di sbagliare.
Rodari è stato maestro elementare in vari paesi della Lombardia. Il suo modo d'insegnamento divertiva i bambini che utilizzavano la la loro fantasia per aiutare il maestro e addirittura correggevano le sue stesse opere. Anche i giochi linguistici occupano un posto centrale nella metodologia di insegnamento di Gianni Rodari; attraverso rime, parole inventate e accostamenti insoliti invitava gli alunni a scoprire il piacere della lingua italiana. Le sue composizioni si sono caratterizzate da combinazioni imprevedibili sorprendono e al contempo educano i bambini alla ricchezza espressiva delle parole.
Rodari sogna una scuola che deve rappresentare uno spazio inclusivo e democratico, accessibile a tutti indipendentemente dall'estrazione sociale.
I suoi racconti e le sue poesie veicolano messaggi di uguaglianza, giustizia e libertà, introducendo i bambini a tematiche complesse attraverso narrazioni coinvolgenti e comprensibili.
Rodari ha considerato la padronanza del linguaggio anche come mezzo di emancipazione sociale e di partecipazione alla vita comunitaria. Il patrimonio culturale e pedagogico che ha lasciato continua a influenzare insegnanti ed educatori che si ispirano ai suoi metodi per sviluppare la creatività, la fantasia e il pensiero.
Gianni Rodari ha scritto numerosi libri per l'infanzia e libri pedagogici per insegnanti, genitori e animatori. Ha collaborato con la RAI come autore nel programma televisivo 'Giocagiò'.
Ha diretto e collaborato con giornali anche attraverso rubriche dedicate ai ragazzi.
Le poesie e i testi pacifici, di Gianni Rodari, sono stati musicati da Sergio Endrigo e altri cantanti italiani.
