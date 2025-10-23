Nasce Gianni Rodari, 23 ottobre 1920
Il contributo principale di Rodari alla pedagogia moderna si fonda su un principio semplice ma rivoluzionario: la creatività, anche fantastica, è un diritto fondamentale di ogni bambino e rappresenta uno strumento essenziale per l'apprendimento. La visione educativa, di Rodari, oppone ai metodi tradizionali, basati sulla memorizzazione e sulla punizione, un ambiente di apprendimento dove i bambini possono esprimersi liberamente, senza paura di sbagliare.
Rodari è stato maestro elementare in vari paesi della Lombardia. Il suo modo d'insegnamento divertiva i bambini che utilizzavano la la loro fantasia per aiutare il maestro e addirittura correggevano le sue stesse opere. Anche i giochi linguistici occupano un posto centrale nella metodologia di insegnamento di Gianni Rodari; attraverso rime, parole inventate e accostamenti insoliti invitava gli alunni a scoprire il piacere della lingua italiana. Le sue composizioni si sono caratterizzate da combinazioni imprevedibili sorprendono e al contempo educano i bambini alla ricchezza espressiva delle parole.
Rodari sogna una scuola che deve rappresentare uno spazio inclusivo e democratico, accessibile a tutti indipendentemente dall'estrazione sociale.
I suoi racconti e le sue poesie veicolano messaggi di uguaglianza, giustizia e libertà, introducendo i bambini a tematiche complesse attraverso narrazioni coinvolgenti e comprensibili.
Gianni Rodari ha scritto numerosi libri per l'infanzia e libri pedagogici per insegnanti, genitori e animatori. Ha collaborato con la RAI come autore nel programma televisivo 'Giocagiò'.
Ha diretto e collaborato con giornali anche attraverso rubriche dedicate ai ragazzi.
Le poesie e i testi pacifici, di Gianni Rodari, sono stati musicati da Sergio Endrigo e altri cantanti italiani.
