Nasce Gianni Rodari, 23 ottobre 1920

Il 23 ottobre 1920 nasce Giovanni Francesco Rodari detto Gianni. È stato scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano. Famoso per fantasia e originalità, attraverso filastrocche e poesie, ha rinnovato la letteratura per ragazzi.Il contributo principale di Rodari alla pedagogia moderna si fonda su un principio semplice ma rivoluzionario: la creatività, anche fantastica, è un diritto fondamentale di ogni bambino e rappresenta uno strumento essenziale per l'apprendimento. La visione educativa, di Rodari, oppone ai metodi tradizionali, basati sulla memorizzazione e sulla punizione, un ambiente di apprendimento dove i bambini possono esprimersi liberamente, senza paura di sbagliare.Rodari è stato maestro elementare in vari paesi della Lombardia. Il suo modo d'insegnamento divertiva i bambini che utilizzavano la la loro fantasia per aiutare il maestro e addirittura correggevano le sue stesse opere. Anche i giochi linguistici occupano un posto centrale nella metodologia di insegnamento di Gianni Rodari; attraverso rime, parole inventate e accostamenti insoliti invitava gli alunni a scoprire il piacere della lingua italiana. Le sue composizioni si sono caratterizzate da combinazioni imprevedibili sorprendono e al contempo educano i bambini alla ricchezza espressiva delle parole.Rodari sogna una scuola che deve rappresentare uno spazio inclusivo e democratico, accessibile a tutti indipendentemente dall'estrazione sociale.I suoi racconti e le sue poesie veicolano messaggi di uguaglianza, giustizia e libertà, introducendo i bambini a tematiche complesse attraverso narrazioni coinvolgenti e comprensibili.Rodari ha considerato la padronanza del linguaggio anche come mezzo di emancipazione sociale e di partecipazione alla vita comunitaria. Il patrimonio culturale e pedagogico che ha lasciato continua a influenzare insegnanti ed educatori che si ispirano ai suoi metodi per sviluppare la creatività, la fantasia e il pensiero.Gianni Rodari ha scritto numerosi libri per l'infanzia e libri pedagogici per insegnanti, genitori e animatori. Ha collaborato con la RAI come autore nel programma televisivo 'Giocagiò'.Ha diretto e collaborato con giornali anche attraverso rubriche dedicate ai ragazzi.Le poesie e i testi pacifici, di Gianni Rodari, sono stati musicati da Sergio Endrigo e altri cantanti italiani.