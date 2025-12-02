Nasce Gianni Versace: 2 dicembre 1946

Gianni Versace è nato a Reggio Calabria il 2 dicembre 1946, è stato uno stilista di fama mondiale e fondatore di una delle più rinomate case di abbigliamento italiane.

Sin da piccolo mostra passione per la moda, lavorando nell'Atelier della madre. Si trasferisce a Milano, dove lavora come disegnatore di abiti e inizia proficue collaborazioni con fotografi e con numerosi teatri. Nel 1982 vince 'l'Occhio d'oro' come migliore stilista nella collezione autunno/inverno donna. Negli stessi anni delinea uno stile personalissimo, con l'inserimento nei suoi modelli di elementi metallici. Si lancia poi, anche nel mercato dei profumi approdando sui mercati parigini e londinesi. Nel 1976 riceve il titolo di Commendatore della Repubblica dall'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.

I suoi modelli girano il mondo nelle sfilate più importanti, da Parigi a New York, da Londra a Milano e i suoi abiti vengono indossati dalle più belle modelle di tutti i tempi (Linda Evangelista, Naomi Campbell, Claudia Shiffer). Dopo la morte di Gianni Versace nel 1997, la sorella Donatella Versace è diventata la reggente del marchio assumendo l'incarico di vicepresidente del gruppo e capo progettista della linea di moda Versace. Con Donatella cominciano a sfilare non solo modelle, ma personaggi famosi, tra cui la celebre cantante Madonna.

In breve tempo gli abiti Versace vengono lanciati negli Stati Uniti, dove divengono sinonimi di stile ed eleganza. Nel 2002 il Museo Victoria and Albert di Londra omaggia Donatella, insieme al fratello scomparso, con una mostra degli abiti Versace più celebri.