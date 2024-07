Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo l'occupazione tedesca in Italia, nel settembre 1943. Bartali, che era un corriere della Resistenza, giocò un ruolo molto importante nel salvataggio degli ebrei da parte della 'Delegazione per l'assistenza agli immigrati', rete avviata dallo stesso Dalla Costa e dal rabbino Natha Cassuto.Bartali, rischiando la sua vita, durante gli allenamenti trasportava nel manubrio e nella sella della sua bicicletta documenti falsi, e poi li consegnava alle famiglie perseguitate tra Firenze ed Assisi.Con la sua azione, Bartali ha contribuito al salvataggio di 800 ebrei, per questo nel 2013 fu dichiarato Giusto tra le Nazioni e conquistò un posto nel giardino dei giusti; nel 2005 gli fu poi consegnata la medaglia d'oro al merito civile.