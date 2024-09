Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Di nobili natali, visse in un ambiente di tradizioni liberali; si dedicò inizialmente alla scrittura di romanzi avventurosi e in seguito ad altri di argomento passionale. Con la Novella 'Rosso Malpelo' Verga, aderì al Verismo, che lo portò a scrivere due tra i più notevoli romanzi della letteratura italiana: 'I Malavoglia' e 'Mastro-don Gesualdo'.Lo scrittore si occupò anche di teatro: sceneggiò alcune sue novelle di cui la più famosa è la 'Cavalleria Rusticana'.Nelle sue opere veriste, Verga rappresentava la lotta di uomini comuni nel tentativo di migliorarsi. Un tentativo che spesso si rilevava vano; la condizione dell'uomo è per Verga, predestinata e, qualora si cerchi di modificare il proprio destino, si è destinati a soccombere. Verga era pessimista, non a caso, prima della morte si dedicò al 'Ciclo dei Vinti'.Un ciclo che narra di personaggi che, nel tentativo di migliorarsi, finiscono per essere vinti. L'unico valore caro a Verga è quello della famiglia; egli sostiene che l'uomo che si allontana dal proprio ambiente, dalla propria famiglia e dalle proprie tradizioni è destinato a fallire.