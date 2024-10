Nasce Giuseppe Verdi: 10 ottobre 1813

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Antonio Barezzi, commerciante di vino e fornitore del padre di Verdi. era un appassionato di musica e intuì le qualità del giovane Giuseppe e lo prese sotto la sua protezione.Barezzi fu per Giuseppe Verdi come un padre e mai smise di incoraggiarlo con il suo affetto. Riconoscente, Verdi. Gli dedicò la sua opera 'Macbeth'.Giuseppe Verdi è riconosciuto come uno dei maggiori operisti e compositori di ogni tempo. Simpatizzò con il movimento risorgimentale che perseguiva l'unità d'Italia, divenendo un simbolo artistico dell'unità del Paese.Le sue opere rimangono tra le più conosciute ed eseguite nei teatri di di tutto il mondo. In particolare l'Aida, il Nabucco, il Rigoletto, il Trovatore e la Traviata.Dopo la sua morte, una lunga processione attraversò Milano, accompagnò le spoglie di Verdi con le note del 'Va, pensiero', esprimendo i sentimenti degli italiani verso il loro eroe scomparso.