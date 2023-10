Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Verdi si può definire un musicista appartenente al movimento romantico. Fu esperto soprattutto della musica di genere operistica, ma compose anche musica sacra. Nel 1836 ottenne l'incarico di maestro di Capella a Busseto e nel 1840; fu sconvolto dalla perdita di sua moglie, ma provò un provvidenziale sostegno nel successo, al Teatro la Scala con il Nabucco. Uno dei cori della famosa opera, il celebre 'Va Pensiero' divenne un inno contro l'occupazione austriaca.Negli anni '50, Giuseppe Verdi compose le tre sue più famose opere: Rigoletto, Il Trovatore e la Traviata.La musica che amava il grande musicista era quella con cui gli strumenti servivano come supporto alla voce umana. La musica di Giuseppe Verdi è appassionata, penetrante e capace di raggiungere effetti straordinari.La figura di Verdi è stata presa come esempio di patriottismo perché, oltre all'amore per la musica, il musicista mostrava il suo amore per la terra natia e per le virtù 'borghesi' come l'onore e la famiglia.Nel 1874 fu nominato senatore del Regno d'Italia e partecipò attivamente alla attività pubblica del suo tempo.Verdi fu un patriota convinto e un forte sostenitore dei moti risorgimentali: durante l'occupazione austriaca la scritta 'Viva V.E.R.D.I.' fu letta come 'Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia'. Giuseppe Verdi morì a Milano il 27 gennaio 1901 ed è sepolto nella 'Casa di Riposo dei Musicisti' da lui fatta costruire.