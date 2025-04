Nasce Gregory Peck: 5 aprile 1916

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il 5 aprile 1916 nasce Gregory Peck, è stato uno tra i divi assoluti di Hollywood e uno degli attori di maggior fascino nella storia del cinema mondiale. Nato a La Jolla, nella California Meridionale, Gregory Peck, da giovane abbandona gli studi per dedicarsi alla carriera cinematografica. A 28 anni ottiene il primo contratto nel film 'Tamara, figlia della steppa', e al secondo film 'Le chiavi del paradiso' è già popolare grazie alla prima nomination agli Oscar. A farne una star è il regista Alfred Hitchcock, che in 'Io ti salverò' (1945) lo affianca a Ingrid Bergman creando una coppia più riuscita del grande schermo. Gregory Peck ha anche lavorato con i registi più in voga sfiorando 3 volte l'Oscar con 'Il cucciolo, 'Barriera invisibile' e 'Cielo di fuoco'.

Entra nel mito la sua interpretazione dello squattrinato giornalista che, tra le strade di Roma, s'innamora di una giovane principessa, interpretata da Audrey Hepburn, in 'Vacanze Romane' (1953).

Dieci anni più tardi, Gregory Peck, vince l'Oscar come 'migliore attore protagonista' per il film 'Il buio oltre la siepe'. Alla fine della carriera, l'attore statunitense, si dedica a miniserie e ad alcuni film per la televisione.