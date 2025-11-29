Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nasce il Futbol Club Barcelona: 29 novembre 1899

Fin dalle origini il FC Barcelona adottò i caratteristici colori blu e granata, probabilmente ispirati al club svizzero FC Basel

Il 29 novembre 1899 vede la luce uno dei club calcistici più iconici e influenti al mondo: il Futbol Club Barcelona, destinato a diventare non solo una squadra, ma un simbolo culturale, sociale e sportivo della Catalogna.

La storia del Barça ha inizio grazie a Hans Gamper (in Catalogna noto come Joan Gamper), un giovane svizzero appassionato di sport che, desideroso di formare una squadra di calcio a Barcellona, pubblicò un annuncio sulla rivista Los Deportes. A quell’appello risposero undici uomini di diverse nazionalità: svizzeri, inglesi, catalani e tedeschi. Fu così che, riuniti il 29 novembre 1899, fondarono ufficialmente il club.

Fin dalle origini il FC Barcelona adottò i caratteristici colori blu e granata, probabilmente ispirati al club svizzero FC Basel, a cui Gamper era legato. Questi colori, con il tempo, sarebbero diventati sinonimo di stile di gioco, orgoglio e appartenenza. Sin dai primi decenni il Barça si distinse per il suo profondo legame con la città e con la cultura catalana. Il motto “Més que un club” (Più di un club) riflette perfettamente la sua identità: un’istituzione sportiva che, nel corso della storia, ha rappresentato un punto di riferimento sociale e culturale.

Da quel 29 novembre 1899 il FC Barcelona ha costruito un palmarès impressionante, con campioni leggendari, un gioco riconoscibile e una dimensione globale. La fondazione del club non fu solo l’inizio di una squadra, ma l’avvio di una tradizione che continua a plasmare il calcio mondiale.

