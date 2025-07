Nasce il Torneo di Wimbledon: 9 luglio 1877

Il 9 luglio 1877 nasceva il Torneo di Wimbledon il più affascinante del panorama tennistico mondiale. Il torneo di Wimbledon è il più prestigioso dei 4 tornei del Grande Slam e l'unico che si disputa su campi in erba. Il codice di abbigliamento del torneo è particolare e vuole solo indumenti di colore bianco. Il torneo dura 2 settimane e per ogni edizione sono previsti 5 eventi: singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto. Il quartiere di Wimbledon, a Londra dispone di 18 campi; il campo centrale, sul quale si giocano gli incontri più importanti del torneo, può ospitare 15.000 spettatori e dal 2009 è dotato di un tetto richiudibile.

Nel 1877, non esistevano ancora regole universalmente accettate e fu necessario definirle: Wimbledon diede perciò un contributo alla fondazione del tennis moderno. Alla prima edizione, che comprendeva solo il singolare maschile, risultò vincitore Spencer Gore. Nel 1879 fu aggiunto il doppio maschile e nel 1884 il singolare femminile; gli ultimi due eventi, doppio femminile e doppio misto, furono inseriti in programma nel 1913.

Nel singolare maschile, il tennista più vincente è lo Svizzero Federer che ha vinto Wimbledon ben 8 volte. Tra le donne, invece, la tennista più vittoriosa è Martina Navratilova che ha vinto 9 volte.

I tennisti italiani non hanno mai ottenuto risultati particolarmente prestigiosi a Wimbledon; in ambito maschile un solo italiano ha raggiunto la finale: Matteo Berettini nel 2021 sconfitto dal Djokovic.

In ambito femminile, però, è arrivato l'unico successo italiano, quello conseguito nel doppio nel 2014 da Sara Errani e Roberta Vinci.