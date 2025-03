Nasce Jerry Lewis: 16 marzo 1926

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 16 marzo 1926 nacque Jerry Lewis, uno fra i più importanti e noti comici statunitensi. Quando aveva solo 5 anni, il simpaticissimo comico aveva già iniziato a cantare in un coro, e poco dopo aveva mosso i primi passi da attore. La carriera veloce di Jerry Lewis era incoraggiata dai suoi genitori: il padre era un attore di Vaudville, il teatro leggero francese che unisce satira, comicità e canto.

Anche Jerry intraprese la carriera di attore e cantante e la sua prima tournée, nel 1944 a soli 18 anni, la fece in Canada e negli Stati Uniti. 'Bisogna essere matti per fare il comico', dichiarava il simpatico attore, infatti la base della sua comicità era la follia di non voler accettare le regole artistiche e sociali, e il non volersi prendere troppo sul serio.

La vita artistica di Jerry Lewis fu ricca di successi, come attore, cantante, regista e autore. Le sue capacità nel dirigere opere cinematografiche gli valsero 8 volte il premio di miglior regista dell'anno. Nel 1999 la giuria della Mostra del Cinema di Venezia gli conferì anche il Leone d'oro alla Carriera. Il rapporto professionale e di amicizia con Dean Martin durò 10 anni, dal 1946 al 1966, e diede origine a 16 film spassosissimi. Oltre ad essere un grande artista, Jerry Lewis, fu un benefattore e organizzatore di importanti iniziative benefiche. Due mesi prima di morire condusse il primo gala di beneficenza, dedicato alla memoria di un altro grande del cinema: l'attore Robin Williams morto tragicamente nell'agosto del 2014.