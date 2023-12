Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 13 marzo 2013 viene eletto Papa e sceglie il nome di Francesco.Molto belle son le frasi indicate da Papa Francesco nell'omelia della messa di inizio del suo ministero petrino: 'Custodire il creato, ogni uomo e ogni donna con uno sguardo di tenerezza e amore', prendersi cura 'specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili'.La cordialità di un Papa che si comporta come 'uno di noi' accorcia la distanza che le persone comuni hanno nei confronti della Chiesa.La tradizione dei Gesuiti, di cui lui fa parte, probabilmente ha aiutato Bergoglio ad agire proprio secondo il pensiero di Sant'Ignazio di Loyola che vedeva la sua 'compagnia' come una istituzione carismatica a servizio della valorizzazione di tutti. Per Papa Francesco, infatti, si deve evitare la malattia di una Chiesa autoreferenziale. Diventa pertanto fondamentale per ogni uomo farsi promotore dell'aiuto vicendevole.