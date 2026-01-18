Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nasce Kevin Costner: 18 gennaio 1955

Nasce Kevin Costner: 18 gennaio 1955

Oltre al cinema Costner è anche un ottimo musicista. Dal 2007 si esibisce con la sua band

2 minuti di lettura

Kevin Costner è nato il 18 gennaio 1955 a Lynwood, in California, è diventato una delle figure più amate di Hollywood, grazie al suo talento e alla sua capacità di regalare emozioni al grande pubblico. La carriera di Costner inizia con piccoli ruoli negli anni'80, ma già da allora si intravedono le sue straordinarie qualità.

Arriva il suo più grande successo con il film 'Gli intoccabili' dove veste i panni dell'agente Eliot Ness. Il film 'L'uomo dei sogni' evidenzia Costner come attore in grado di esplorare temi complessi con delicatezza ed emozione. Nel 1990 l'attore compie il passo decisivo con il suo debutto alla regia con 'Balla coi lupi'.

Questo film, ambientato nel selvaggio West, gli vale ben sette Oscar. Continua poi a collezionare successi straordinari con 'Robin Hood' e 'Guardia del corpo'.

Nel 1993, sotto la direzione di Clint Eastwood, Costner brilla in 'Un mondo perfetto' regalando una interpretazione profonda e commovente. Dopo questa serie di successi l'attore attraversa un periodo di relativa impopolarità. Tuttavia Costner non si arrende e nel 2003 torna alla Regia con 'Terra di confine' un Western poetico che viene accolto calorosamente dalla critica e dal pubblico.

L'attore conquista anche il piccolo schermo grazie a 'Yellowstore', una serie televisiva che lo vede regista e protagonista nel ruolo di capo famiglia proprietaria di un ranch.

Oltre al cinema Costner è anche un ottimo musicista. Dal 2007 si esibisce con la sua band dimostrando che la sua creatività non ha confini. L'attore è anche un attivista per la lotta ambientale e ha proposto soluzioni ecosostenibili per rimediare i danni all'ecosistema marino.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti Prima partita degli Harlem Globetrotters: 7 gennaio 1927

Prima partita degli Harlem Globetrotters: 7 gennaio 1927

L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti Giornata Nazionale del dialetto: 17 gennaio

Giornata Nazionale del dialetto: 17 gennaio

Nasce Vittorio Alfieri: 16 gennaio 1749

Nasce Vittorio Alfieri: 16 gennaio 1749

Prima edizione del Super Bowl: 15 gennaio 1967

Prima edizione del Super Bowl: 15 gennaio 1967

Giornata Mondiale della Logica: 14 gennaio

Giornata Mondiale della Logica: 14 gennaio