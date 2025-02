Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 9 febbraio 1900 è nata la competizione a squadre più famosa e prestigiosa del tennis. la Coppa Davis. A mettere a punto la formula del torneo è stato un giocatore di tennis dell'università di Harvard, Dwight Filley Davis.Il giocatore fece fondere sei chilogrammi d'argento per creare la coppa a forma di insalatiera.Per la formula, Davis scelse di giocare due singolari per la prima Giornata, l'incontro di doppio nella seconda e i due singolari conclusivi nella terza.A Boston si svolse il primo incontro tra Stati Uniti e Regno Unito. A vincere furono i padroni di casa per 3 a 0.Nel 1904 entrarono nella competizione anche Francia e Belgio; nel 1905 il torneo si allargò ulteriormente comprendendo anche Austria e Australasia, una squadra che comprendeva australiani e neozelandesi.

La Coppa Davis ebbe poi diversi ritocchi, con l'introduzione di una 'Zona America' e dell'altra 'Zona Europa'; i vincenti dei due blocchi si dovevano poi sfidarsi tra loro. Nel 1969 la Coppa Davis vide anche 50 nazioni partecipanti; in quell'anno si giocò per la prima volta sul cemento.In quell'anno gli Stati Uniti di Arthur Ashe e Stan Smith batterono in finale la Romania i ille Nastase e Ion Tiriac.La prima squadra italiana a vincere la Coppa Davis fu quella del 1976 composta da Nicola Pietrangeli (capitano-non giocatore), Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Antonio Zugarelli.Anche le ultime due edizioni di coppa Davis (2023 e 2024) sono state vinte dalla squadra Italiana grazie soprattutto al fuoriclasse Jannik Sinner.