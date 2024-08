Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il presidente americano Eisenhower dichiarò che senza la Jeep gli alleati non avrebbero mai potuto vincere la guerra. Le alte performance, in condizioni estreme, spinsero, dopo la seconda guerra mondiale, all'utilizzo civile del mezzo e la produzione della Willys MB non si concluse. La Jeep originale è molto apprezzata per la sua originalità e semplicità, tutta verniciata di verde, la sua corrozzeria è ridotta all'osso con pochissimi fronzoli. Il cofano è squadrato e il parabrezza è formato da due vetri tenuti da un piccolo telaio, le portiere non sono neppure presenti. L'interno della Willys è poi coperta solo da una esile struttura di tubi metallici. Iconico è il frontale con due fari incastonati e le bellissime fenditure per il radiatore diventarono il simbolo di tutte le Jeep.