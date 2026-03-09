Nasce l'Inter: 9 marzo 1908

Il football club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano.

Fondato il 9 marzo 1908 da un gruppo di soci dissidenti del Milan, il club ha sempre militato nella nella massima serie del campionato nazionale a partire dalla propria prima partita ufficiale del 1909, è l'unico ad avere partecipato a tutte le edizioni della serie A.

Fin dalla fondazione, l'Inter, indossa una divisa a striscia verticali nerazzurre.

Nel suo palmarès annovera 20 scudetti, 9 Coppe Italia e 8 Supercoppe italiane. Che ne fanno il secondo club italiano più titolato alle spalle della Juventus.

A livello Internazionale vanta invece 3 Coppe dei Campioni, 3 Coppe Uefa e una Coppa del Mondo per club Fifa.





Nel 1965 è diventata la prima squadra europea a vincere il campionato, la Coppa Campioni e la Coppa Internazionale nello stesso anno.

Il traguardo è stato bissato nel 2010 quando è stata anche la prima e unica squadra italiana a centrare il 'triplete' disputato nel corso della stagione: la Champions League, il Campionato e la Coppa Italia. Alcuni dei suoi giocatori sono stati premiati durante la militanza nel club con i massimi riconoscimenti individuali, come Pallone d'oro e Fifa World Payer.

Nel 1997 e nel 2016 l'Inter fu nominata Squadra Mondiale dell'anno.