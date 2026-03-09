Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nasce l'Inter: 9 marzo 1908

Nasce l'Inter: 9 marzo 1908

Fondata da un gruppo di soci dissidenti del Milan

1 minuto di lettura

Il football club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano.

Fondato il 9 marzo 1908 da un gruppo di soci dissidenti del Milan, il club ha sempre militato nella nella massima serie del campionato nazionale a partire dalla propria prima partita ufficiale del 1909, è l'unico ad avere partecipato a tutte le edizioni della serie A.

Fin dalla fondazione, l'Inter, indossa una divisa a striscia verticali nerazzurre.

Nel suo palmarès annovera 20 scudetti, 9 Coppe Italia e 8 Supercoppe italiane. Che ne fanno il secondo club italiano più titolato alle spalle della Juventus. 

A livello Internazionale vanta invece 3 Coppe dei Campioni, 3 Coppe Uefa e una Coppa del Mondo per club Fifa.


Nel 1965 è diventata la prima squadra europea a vincere il campionato, la Coppa Campioni e la Coppa Internazionale nello stesso anno.

Il traguardo è stato bissato nel 2010 quando è stata anche la prima e unica squadra italiana a centrare il 'triplete' disputato nel corso della stagione: la Champions League, il Campionato e la Coppa Italia. Alcuni dei suoi giocatori sono stati premiati durante la militanza nel club con i massimi riconoscimenti individuali, come Pallone d'oro e Fifa World Payer.

Nel 1997 e nel 2016 l'Inter fu nominata Squadra Mondiale dell'anno.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti Nasce Vasco Rossi, 7 febbraio 1952

Nasce Vasco Rossi, 7 febbraio 1952

Muore Stan Laurel: 23 febbraio 1965

Muore Stan Laurel: 23 febbraio 1965

Giornata Mondiale dello Scrittore: 3 marzo

Giornata Mondiale dello Scrittore: 3 marzo

Muore Pertini, il presidente più amato di sempre: 24 febbraio 1990

Muore Pertini, il presidente più amato di sempre: 24 febbraio 1990

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti Giornata Internazionale della donna: 8 marzo

Giornata Internazionale della donna: 8 marzo

Nasce Matilde Serao: 7 marzo 1856

Nasce Matilde Serao: 7 marzo 1856

Primo cellulare in commercio: 6 marzo 1983

Primo cellulare in commercio: 6 marzo 1983

Muore Bruno Pizzul: 5 marzo 2025

Muore Bruno Pizzul: 5 marzo 2025