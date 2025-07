Nasce lo scrittore statunitense Ernest Hemingway: 21 luglio 1899

Il 21 luglio 1899 nasceva a Oak Park in Illinois, Ernest Hemingway, uno dei più importanti scrittori del XX secolo.

Nei primi anni del '900 cominciò a scrivere i suoi primi racconti e articoli di cronaca.

Una volta diplomatosi rifiutò di iscriversi all'università per dedicarsi completamente alla scrittura.

È noto per il suo stile di scrittura diretto e conciso che ha avuto una grande influenza sulla narrativa successiva.

Hemingway partecipò alla prima guerra mondiale come volontario e questa esperienza segnò profondamente la sua opera in particolare il romanzo 'Addio alle armi'.



Hemingway fu anche un personaggio molto attivo e avventuroso, partecipando a numerosi eventi e guerre come corrispondente giornalista.La sua vita personale fu altrettanto intensa, segnata da viaggi, amori, e un fascino per il rischio e l'avventura.La sue opere riflettono spesso le esperienze personali e le sue riflessioni sulla vita, la morte, la guerra ,l'amore e la natura umana.Hemingway è considerato un autore fondamentale della letteratura non solo per la qualità della sua scrittura, ma anche per la sua capacità di creare personaggi indimenticabili e di affrontare temi universali con profondità e intensitàVinse il premio Pultzer e il premio nobel per la letteratura, principalmente per il suo romanzo 'Il vecchio e il mare'.Nel 1940 usci' 'Per chi suona la campana' dove Hemingway raccontò la sua esperienza come corrispondente della guerra civile spagnola.Un anno più tardi Garry Cooper e Ingrid Bergman furono i protagonisti del film tratto dal suo romanzo.