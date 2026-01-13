Nasce Marco Pantani: 13 gennaio 1970

Marco Pantani nasce a Cesena il 13 gennaio 1970 e vive a Cesenatico: si cimenta in vari sport prima di scoprire le sua doti nel ciclismo, vincendo fin da subito molte gare.È stato un campione indimenticabile che ha regalato emozioni e spettacolo a milioni di appassionati. Il suo spirito di lotta e la sua passione per la bicicletta sono state un esempio per tutti coloro che amano questo sport. Pantani è stato istinto, azzardo, ha sempre attaccato in salita quando la logica avrebbe suggerito di aspettare e quando si è alzato sui pedali ha spesso lasciato il vuoto dietro di lui.Ha ottenuto complessivamente 46 vittorie ed è considerato uno dei più grandi scalatori di ogni epoca.Pantani è uno dei ciclisti più noti e famosi di tutti i tempi e ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo sportivo.Soprannominato 'Il Pirata' per il suo stile aggressivo e spettacolare, ma anche per il suo look inconfondibile con la bandana e l'orecchino; nel 1996 subì un grave incidente durante il Giro d'Italia quando fu investito da una moto durante una discesa.Riportò diverse fratture e una profonda ferita alla gamba sinistra.Grazie alla sua tenacia e alla volontà, Pantani, è riuscito a tornare in forma nel 1997 vincendo due tappe al Tour de France e classificandosi terzo nella classifica generale.Il 1998 è stato l'anno della sua consacrazione: ha vinto il Giro d'Italia con un vantaggio di oltre 6 minuti sul secondo classificato e subito dopo ha trionfato anche nel Tour de France indossando la maglia gialla.Il 1999 invece di essere un anno di conferme per il Pirara si è rivelato un anno pieno di guai.Al Giro d'Italia Pantani è sottoposto a un controllo antidoping in cui risulta positivo.Il Pirata ha sempre negato di aver fatto uso di sostanze dopanti e di essere stato vittima di un complotto.L'esclusione al Giro d'Italia ha segnato profondamente Pantani. È tornato a correre nel 2000 ma senza ottenere risultati di rilievo.Il 14 febbraio 2004 il campione è morto nella sua stanza in un residence a Rimini per intossicazione acuta di psicofarmaci, vittima probabilmente di complotto.