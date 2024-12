Nasce Medici senza frontiere: 22 dicembre 1971

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La loro prima missione è stata in Nicaragua, a Mabagua, dove nel 1972 un terremoto ha distrutto buona parte della città e ucciso più di 10.000 persone. Nel 1974, parte una missione di soccorso per aiutare la popolazione dell'Honduras dopo l'uragano Fifi. Nel 1975, Medici senza Frontiere, fornisce assistenza medica in favore dei rifugiati cambogiani in fuga dal regime Khner Rossi.In queste prime missioni, le debolezze di MSF sono evidenti: preparazione carente, medici senza adeguato supporto. Nel 1979, in occasione dell'assemblea generale annuale, si decide di organizzare meglio l'attività. A metà degli anni 80, MSF, diviene un'organizzazione Internazionale e ora esistono progetti in oltre 80 Paesi con più di 65.00 operatori umanitari impegnati sul campo.Nel 1999 il MSF riceve il Premio Nobel per la Pace, in riconoscimento del lavoro Umanitario realizzato in vari continenti, curando decine di milioni di persone. Il ricavato del premio servirà per creare un fondo destinato alle malattie dimenticate.