Nasce Michael Jackson: 29 agosto 1958

La sua carriera di cantante ha avuto inizio nel 1963, a soli 5 anni, quando Michael era la voce del gruppo di famiglia, i Jackson Five. Il disco Triller (1982) è il massimo successo di vendite nella storia della musica leggera ed è vincitore di 8 premi Grammy. Sebbene gli album successivi non abbiano ottenuto lo stesso successo, la sua immagine è la sua vocalità hanno continuato a far breccia presso il pubblico giovanile di tutto il mondo. Michael è stato d'esempio per numerosi artisti.Dal 1988 al 2005 ha vissuto nel Neverland Ranch, dove aveva realizzato un parco e uno zoo per bambini malati e poveri. Due denunce di molestie sessuali subite ne hanno danneggiato gravemente la fama. È stato processato ed assolto da tutti i capi di accusa. Il 25 giugno 2009, dopo un malore, è stato ricoverato in una clinica di Los Angeles, dov'è morto per arresto cardiaco. Nel 2014 è stato pubblicato il secondo album postumo di inediti, Xscape e nel 2017 è uscita una compilation di 13 brani, Scream.