Nasce Michael Jordan: 17 febbraio 1963
La sua famiglia è di umili origini: il padre lavora come meccanico, mentre la madre ha un modesto impiego in banca
La PressaMichael Jordan è stato una leggenda del basket americano, nasce il 17 febbraio 1963 a New York nel quartiere di Brooklin. La sua famiglia è di umili origini: il padre lavora come meccanico, mentre la madre ha un modesto impiego in banca. Michael incanala tutte le sue energie nello sport e già da giovane studente brilla nel basket, ma anche nel football americano e nel baseball.Si dedica poi completamente alla pallacanestro e conquista in breve tempo la fama di 'dunker', grazie alle bellissime schiacciate che è in grado di effettuare.Dopo un anno di duro lavoro viene inserito in prima squadra e diventa uno dei migliori giocatori del campionato Universitario. Alla North Carolina University, al suo primo anno (1981) segna il tiro decisivo nella finale della lega universitaria americana di basket. Assorbito dalla pressione sportiva Michael Jordan lascia prematuramente l'università.Partecipa poi alle Olimpiadi di Los Angeles, vince l'oro e approda all'NBA; viene scelto dai Chicago Bulls e nella gara di esordio, contro Waschington i Chicago escono vincitori con Michael che riesce a segnare 16 punti.Jordan è considerato il più grande giocatore di tutti i tempi, è tra gli atleti più sponsorizzati della sua generazione.
