Nasce Napoleone Bonaparte: 15 agosto 1769

Il 15 agosto 1769, ad Ajaccio, in Corsica, nasce Napoleone Bonaparte, destinato a diventare il primo imperatore dei Francesi. Figlio di Carlo Maria Buonaparte e Maria Letizia Ramolino, venne alla luce solo un anno dopo l’annessione dell’isola alla Francia, in un contesto ancora segnato dalle tensioni con Genova. Cresciuto in una famiglia della piccola nobiltà locale, il giovane Napoleone lasciò presto la Corsica per formarsi nelle scuole militari francesi, distinguendosi per disciplina e intelligenza strategica.

La sua ascesa fu rapida: generale a 24 anni, artefice di campagne militari che ridisegnarono la mappa d’Europa, fu incoronato imperatore a Parigi nel 1804. Sotto il suo governo nacquero riforme destinate a durare, dal Codice Civile alla riorganizzazione amministrativa. La sua figura resta controversa: geniale stratega per alcuni, ambizioso conquistatore per altri.

Ajaccio conserva gelosamente la memoria del suo figlio più illustre. La casa natale è oggi museo nazionale, e ogni agosto la città si anima con le “Giornate Napoleoniche”: rievocazioni, sfilate in costume, fuochi d’artificio. È un omaggio al legame indissolubile tra l’isola e colui che, partendo da una remota città corsa, riuscì a imprimere il proprio nome nella storia mondiale.

