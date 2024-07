Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Levi è tra i pochissimi a far ritorno dai campi di concentramento e sente il dovere di raccontare la sua testimonianza. Il suo libro più noto è 'Se questo è un uomo' che è diventato un classico della letteratura mondiale. Altre sono le opere scritte da Primo Levi: lo scrittore ha vinto due premi Campiello, un premio Strega e un premio Viareggio. Il suo bisogno di scrivere non nasce da una vocazione ma dalla necessità di raccontare l'atrocità delle vicende vissute. Primo Levi afferma che non bisogna dimenticare affinché la storia non ripeta gli orrori del passato.'Conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate'.