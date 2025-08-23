Nasce Rita Pavone: 23 agosto 1945

Rita Pavone nasce il 23 agosto 1945 a Torino; nell'inverno 1959/60, appoggiata dal padre Giovanni, esordisce al teatro Alfieri di Torino.

Nel 1962 partecipa alla prima edizione nel festival degli sconosciuti a Ariccia, che vince interpretando 'Moliendo caffè' e altri brani del repertorio di Mina.

Il patron della manifestazione del Festival è il cantante Teddy Reno, che sposerà 6 anni dopo Rita Pavone.

La vittoria ad Ariccia le procura un provino con l'Irca Italiana, che la consegna al grande pubblico negli anni a seguire. Dal 1963 Rita raggiunge una vasta popolarità. Escono alcuni singoli di grande successo: 'La partita di pallone', 'Sul cuccuzzolo', 'Alla mia età', 'Come te non c'è nessuno', 'Il ballo del mattone', 'Datemi un martello'.

Nel 1964, Rita Pavone, interpreta lo sceneggiato televisivo 'Il giornalino di Gian Burrasca’.

Sigla di questo programma è il brano 'Viva la pappa con pomodoro'. Nel 1965, Rita vince il Cantagiri e nel 1966 'il geghege'', diventa la sigla di 5 puntate che la videro protagonista a 'Studio Uno' anche con 'Fortissimo', 'La zanzara , 'Gira, Gira', ‘Questo nostro amore'.

In questi anni, la Pavone, è anche protagonista di alcuni film musicarelli di buon successo commerciale.

Nel 1967 Rita Pavone vince il cantagiro con 'Questo grande amore'.

Grande è stata la popolarità di Rita Pavone a livello internazionale: Rita incide con successo nel Regno Unito, in Germania, in Francia, negli Stati Uniti, in Giappone e nel Sud America.

