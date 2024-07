Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Americano di Chicago. Comincia la carriera di attore a teatro con parti comiche e con i mimi (in cui è specialista).Passato al cinema alterna negli anni parti comiche come Popeye (1980), ad altre più drammatiche e fra tutte quella del militare ribelle in 'Good Morning, Vietnam, che nel 1988 valse a Robin Williams la prima nomination agli Oscar.Sfiorata altre due volte con 'L'attimo fuggente' (1990) e 'La leggenda del re pescatore' (1992), l'ambita statuetta arriva nel 1998 grazie al ruolo dello psicologo Sean McGuire in 'Will Huting - Genio ribelle'.Robin Williams è stato uno degli attori più turbolenti della storia del cinema; capace di mutare la sua voce, il suo volto e il suo corpo per offrire al pubblico un sorriso in più.Sono sempre esilaranti le interpretazioni per le quali Robin Williams è diventato famoso, riuscendo a conquistare la stima e l'affetto dei colleghi e anche del grande pubblico.Estroverso e bizzarro è simpatico a tutti anche grazie al suo altruismo e la sua umiltà.Robin Williams è morto l'11 agosto 2014, la sua morte ha avuto un ampio risalto a livello internazionale.La figlia Zelda Williams ha dichiarato che in sua assenza 'Il mondo sarà per sempre un po' triste, meno colorato e meno pieno di risate'.