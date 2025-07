Nasce Simon Bolivar: 24 luglio 1783

Il 24 luglio 1783 è la data di nascita di Simòn Bolivar. Il celebre liberatore dell'America Latina, nato a Caracas. Bolivar fu un generale, patriota e rivoluzionario venezuelano, noto per il suo ruolo cruciale nell'indipendenza dell'America del Sud. Nel 1813 Bolivar emanò il suo proclama di Guerra: gli insorti lanciarono una guerra contro il nemico spagnolo per cacciarlo dalla loro patria.

Nell'agosto 1813 Caracas, la capitale del Venezuela veniva liberata e Bolivar acclamato liberatore del Paese. La situazione politica rimaneva tuttavia molto incerta perché il popolo, spaventato dalle trasformazioni in atto non appoggiava le richieste della Spagna avanzate dai creoli, discendenti dei primi coloni europei. Dopo sanguinose battaglie però, il movimento indipendente finì per prevalere e il Venezuela, la Colombia e l'Ecuador furono liberati.

Nel 1825, grazie all'intervento militare di Bolivar, fu proclamata anche l'indipendenza dell'Alto Perù, e il nuovo stato, in segno di riconoscimento verso il suo liberatore prese il nome di Bolivar cambiato poi in Bolivia.

Il progetto politico di Bolivar era quello di unire tutti i Paesi dell'America Meridionale, così come era avvenuto in America Settentrionale con la nascita degli Stati Uniti.

I suoi disegni però fallirono a opera delle oligarchie locali dei vari stati. Nel 1830 Bolivar, deluso e malato, rinunciò a ogni carica e si ritirò a Santa Marta, in Colombia, dove morì alla fine dello stesso anno.