Nasce Susanna Tamaro, 12 dicembre 1957

Il 12 dicembre 1957, a Trieste, nasce la scrittrice italiana Susanna Tamaro. Nel 1976 prende il diploma magistrale e poco dopo frequenta il centro sperimentale di cinematografia di Roma e si diploma in regia. Nell'estate 1977 è aiuto regista di Salvatore Samperi nel film 'Ernesto' tratto dall'omonimo libro di Umberto Saba.

Nel 1989 Susanna Tamaro esordisce nella letteratura col romanzo 'La testa fra le nuvole' e nel 1990 scrive il libro 'Per voce sola' in cui narra la storia di 5 personaggi indifesi e della loro incapacità di ribellarsi agli eventi della vita. Nel 1991 si dedica al romanzo per l'infanzia 'Cuore di Ciccia' e più tardi, sempre rivolto all'infanzia, pubblica il 'Cerchio Magico'.

Dopo 3 anni di silenzio, Susanna Tamaro, scrive il suo più grande successo, il romanzo epistolare 'Va dove ti porta il Cuore', che vende oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo.

Nel 1996 inizia a tenere una rubrica sul settimanale 'Famiglia Cristiana' e nel 2000 la scrittrice dà vita alla fondazione Tamaro, che cura diverse iniziative di solidarietà e volontariato.

Susanna Tamaro, pur non identificandosi in una confessione specifica, specialmente negli anni 2000, esplora profondamente temi spirituali e religiosi nelle sue opere, riflettendo su Dio e su la ricerca di senso della vita.

I suoi scritti toccano la ricerca interiore e il rapporto tra l'uomo e il divino, in particolare in libri come un 'Cuore Pesante' del 2014, esprime le sue riflessioni su Dio e la Fede.