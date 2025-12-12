Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nasce Susanna Tamaro, 12 dicembre 1957

Nasce Susanna Tamaro, 12 dicembre 1957

Il romanzo epistolare 'Va dove ti porta il Cuore' vende oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo

1 minuto di lettura

Il 12 dicembre 1957, a Trieste, nasce la scrittrice italiana Susanna Tamaro. Nel 1976 prende il diploma magistrale e poco dopo frequenta il centro sperimentale di cinematografia di Roma e si diploma in regia. Nell'estate 1977 è aiuto regista di Salvatore Samperi nel film 'Ernesto' tratto dall'omonimo libro di Umberto Saba.

Nel 1989 Susanna Tamaro esordisce nella letteratura col romanzo 'La testa fra le nuvole' e nel 1990 scrive il libro 'Per voce sola' in cui narra la storia di 5 personaggi indifesi e della loro incapacità di ribellarsi agli eventi della vita. Nel 1991 si dedica al romanzo per l'infanzia 'Cuore di Ciccia' e più tardi, sempre rivolto all'infanzia, pubblica il 'Cerchio Magico'.

Dopo 3 anni di silenzio, Susanna Tamaro, scrive il suo più grande successo, il romanzo epistolare 'Va dove ti porta il Cuore', che vende oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo.

Nel 1996 inizia a tenere una rubrica sul settimanale 'Famiglia Cristiana' e nel 2000 la scrittrice dà vita alla fondazione Tamaro, che cura diverse iniziative di solidarietà e volontariato.

Susanna Tamaro, pur non identificandosi in una confessione specifica, specialmente negli anni 2000, esplora profondamente temi spirituali e religiosi nelle sue opere, riflettendo su Dio e su la ricerca di senso della vita.

I suoi scritti toccano la ricerca interiore e il rapporto tra l'uomo e il divino, in particolare in libri come un 'Cuore Pesante' del 2014, esprime le sue riflessioni su Dio e la Fede.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991

Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991

Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada: 16 novembre

Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada: 16 novembre

L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980

L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980

Giornata Mondiale della Gentilezza: 13 novembre

Giornata Mondiale della Gentilezza: 13 novembre

Articoli Recenti Giornata internazionale della Montagna: 11 dicembre

Giornata internazionale della Montagna: 11 dicembre

Muore Augusto Pinochet: 10 dicembre 2006

Muore Augusto Pinochet: 10 dicembre 2006

Giornata Internazionale contro la corruzione: 9 dicembre

Giornata Internazionale contro la corruzione: 9 dicembre

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953