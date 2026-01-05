Rubriche Accadde oggi
Nasce Umberto Eco: 5 gennaio 1932
Ha inserito nelle sue opere accesi dibattiti filosofici sull'esistenza del vuoto, di Dio o sulla natura dell'universo
La PressaIl 5 gennaio 1932 nacque, ad Alessandria, Umberto Eco, il grande scrittore, intellettuale e filosofo italiano. Fu professore ordinario di Semiotica all'Università di Bologna e tra i fondatori del corso di laurea DAMS. Oltre a numerosi saggi sulla semiotica e la cultura di massa, è celebre per romanzi di successo. Nei suoi romanzi, Eco racconta storie realmente accadute o leggende che hanno come protagonisti personaggi storici o inventati.Ha inserito nelle sue opere accesi dibattiti filosofici sull'esistenza del vuoto, di Dio o sulla natura dell'universo. L'umorismo è stata l'arma preferita dallo scrittore di Alessandria: centrale, nel suo romanzo più famoso 'Il nome della Rosa' è la questione del riso. Nel 'Il Pendolo di Foucault' Eco affronta temi come la ricerca del 'Sacro Graal' e 'La Storia dei cavalieri Templari' facendo cenno sui misteri dell'età antica sempre in modo umoristico. Nel romanzo 'L'isola del giorno prima' l'umanità è simboleggiata dal naufrago Roberto de la Grive, che cerca un'isola al di fuori del tempi e dello spazio. Eco nel 'Baudolino' ha dato vita a un originale personaggio medievale dedito alla ricerca di un 'Paradiso terrestre' (il regno leggendario di Prete Giovanni).
