Nasce Umberto Saba: 9 marzo 1883

Umberto Saba nacque a Trieste, nell'impero austro-ungarico, il 9 marzo 1883, è stato un poeta e scrittore italiano. L'infanzia e la giovinezza rappresentarono, per lui, un periodo malinconico, tormentato dalla mancanza del padre. Umberto trascorreva il tempo con pochi amici, dedicandosi inoltre alla lettura dei classici, in particolare Leopardi e alla passione per il violino.

Nel 1905 visse a Firenze dove conobbe Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini. Il 1° maggio venne pubblicata la sua prima poesia 'Il Borgo'.

Per mettere in luce le caratteristiche principali della Poetica di Saba si ricorre a un testo che lo stesso triestino diede alla luce nel 1922 'Il Canzoniere' che raccoglieva tutta la sua produzione di poesie.

Per Saba la poesia doveva esprimere con sincerità e senza esagerazioni la condizione esistenziale dell'uomo e rappresentare la realtà quotidiana.

La poetica di Saba si presenta come come una costante indagine della coscienza. Il rapporto di Umberto con la psicoanalisi rende inoltre la poesia uno strumento di autochiarificazione, capace di comprendere i traumi interiori della personalità umana. Saba nelle sue poesie presenta Trieste e descrive personaggi umili e animali domestici e vi riversa le sue inquietudini interiori.Umberto è un poeta conservatore, la sua poesia è onesta e si esprime con un linguaggio famigliare: egli preferisce strutture tradizionali rispetto al verso fiorito del futurismo. Negli ultimi anni della sua vita Saba si convertì al cattolicesimo e si fece battezzare; morì il 25 agosto 1957. Lasciò incompiuto il romanzo d'ispirazione autobiografica 'Ernesto' che venne poi pubblicato postumo.