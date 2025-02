Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Valentino Rossi, nato il 16 febbraio 1979, ha dimostrato un feeling per i motori sin da piccolo. Il centauro pesarese all'età di 11 anni ha debuttato, con una vittoria, nel campionato italiano 'Sport production', nella categoria 125.Nella sua lunga carriera motociclistica, Valentino ha vinto 9 titoli mondiali ed è l'unico pilota nella storia del motociclismo ad aver vinto il titolo in 4 classi differenti. Grazie ai suoi trionfi e alla sua capacità innata di saper conquistare il pubblico, Valentino Rossi, ha un grande successo mediatico. Molto apprezzati sono i suoi modi originali di festeggiare ogni successo; con lui entrano nel mondo delle corse dei travestimenti. A seconda delle circostanze, il motociclista, si trasforma in Robin Hood, Superman o gladiatore. Il travestimento più simpatico è stato quello del medico che ha dato il soprannome di 'The doctor' al campione delle due ruote. Il 'dottor Rossi' conquista poi realmente il titolo di dottore il 31 maggio 2005, quando gli viene conferita la laurea ad honorem in 'Comunicazione e pubblicità e per le organizzazioni' all'Università di Urbino.