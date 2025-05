Nasce Varenne: 19 maggio 1995

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il 19 maggio 1995 nell'allevamento di Zenzalino, in provincia di Ferrara, nasce il cavallo trottatore italiano più famoso e vincente di sempre, Varenne.

Nel corso della sua carriera ha ottenuto vittorie di prestigio in ogni parte del mondo, accaparrandosi un montepremi totale di oltre 6 milioni di euro e diventando quindi il trottatore più ricco del mondo.

Figlio dello stallone americano Wakiki Beach e della fattrice italiana Ialmaza, Varenne deve il suo nome alla via di Parigi, rue de Varenne, dove si trova l'ambasciata italiana.

Varenne ebbe un esordio singolare, il 4 aprile 1998 risultò squalificato per aver rotto al galoppo. Il Capitano, così era soprannominato Varenne, riuscì ugualmente, dopo aver sfilato in coda, a recuperare e giungere comunque primo al traguardo.

Questa prestazione indusse un appassionato di cavalli, Enzo Giordano, ad acquistare il puledro per 150 milioni di lire.

Varenne iniziò a 3 anni la sua carriera di trottatore, riusciva a guadagnarsi l'affetto dei tifosi: spesso era ospite d'onore -trattato come un re- di manifestazioni ippiche.Enzo Giordano lo affidò alle cure di un centro ippico vicino a Roma dove trovò il fantino che lo avrebbe accompagnato per tutta la carriera, Giampaolo Minnucci. Dai 3 anni cominciò a fare incetta di vittorie di prestigio: si aggiudicò il Derby italiano di trotto, il Grand Prix d'America, il gran premio Lotteria di Agnano. Varenne è stato l'unico cavallo della storia ad aver vinto il titolo di Cavalli dell'anno in tre differenti Stati (Italia, Francia e Stati Uniti). Dopo il suo ritiro dalle corse, nell'ottobre del 2002 Varenne cominciò impiegato come riproduttore. Tra i figli di Varenne ci sono cinque vincitori del Derby italiano, mentre se si considera la storia più recente probabilmente il suo erede più interessante è Verussage Grif che è riuscito a conquistare per due anni di fila il campionato Europeo.