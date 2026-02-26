Il carattere e il pensiero di Hugo sono segnati da un profondo senso di giustizia, da una grande empatia verso gli emarginati e da una fede incrollabile nel progresso umano Victor Hugo era uno scrittore ribelle che usava la parola come arma in nome dell'umanità e non temeva di schierarsi apertamente contro l'ingiustizia, pagando spesso di persona per le sue idee.
Rubriche Accadde oggi
26 febbraio 2026 alle 06:02
2 minuti di lettura
Nasce Victor Hugo: 26 febbraio 1802
Il carattere e il pensiero di Hugo sono segnati da un profondo senso di giustizia e da una grande empatia verso gli emarginati
La PressaVictor Hugo è nato a Besançon il 26 febbraio 1802, è stato uno dei maggiori autori della letteratura europea, con i suoi romanzi si è fatto interprete delle voci degli umili, battendosi per una società più giusta anche sul piano politico. Dopo i suoi esordì letterari con 'Le odi' e la fondazione di un foglio 'Il conservatore letterario' sposò le teorie del Romanticismo proponendole per primo in Francia con il dramma storico 'Cromwel' del 1827). Convinto socialista sul piano politico, sostenne le proprie idee come deputato dell'Assemblea Costituente.Durante questo periodo giunse alla maturazione della sua visione di romanzo storico, già anticipata in 'Notre-Dame de Paris' del 1831 e con il capolavoro 'I Miserabili' tra le opere piu rappresentative dell'800. Artista a tutto tondo si dedicò al teatro, alla saggistica, agli aforismi e alla pittura, quest'ultima apprezzata dal poeta Baudelaire.
Il carattere e il pensiero di Hugo sono segnati da un profondo senso di giustizia, da una grande empatia verso gli emarginati e da una fede incrollabile nel progresso umano Victor Hugo era uno scrittore ribelle che usava la parola come arma in nome dell'umanità e non temeva di schierarsi apertamente contro l'ingiustizia, pagando spesso di persona per le sue idee.
Il carattere e il pensiero di Hugo sono segnati da un profondo senso di giustizia, da una grande empatia verso gli emarginati e da una fede incrollabile nel progresso umano Victor Hugo era uno scrittore ribelle che usava la parola come arma in nome dell'umanità e non temeva di schierarsi apertamente contro l'ingiustizia, pagando spesso di persona per le sue idee.
SOSTIENICI - DONA ORA
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Articoli più Letti
Giornata Mondiale del Croissant
Gli Stati Uniti ordinano ai nativi americani di trasferirsi nelle riserve: 31 gennaio 1876
La festa della Candelora: 2 febbraio
Nasce Vasco Rossi, 7 febbraio 1952Articoli Recenti
Nasce George Harrison: 25 febbraio 1943
Muore Pertini, il presidente più amato di sempre: 24 febbraio 1990
Muore Stan Laurel: 23 febbraio 1965
Nasce Niki Lauda: 22 febbraio 1949