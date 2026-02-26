Nasce Victor Hugo: 26 febbraio 1802

Victor Hugo è nato a Besançon il 26 febbraio 1802, è stato uno dei maggiori autori della letteratura europea, con i suoi romanzi si è fatto interprete delle voci degli umili, battendosi per una società più giusta anche sul piano politico. Dopo i suoi esordì letterari con 'Le odi' e la fondazione di un foglio 'Il conservatore letterario' sposò le teorie del Romanticismo proponendole per primo in Francia con il dramma storico 'Cromwel' del 1827). Convinto socialista sul piano politico, sostenne le proprie idee come deputato dell'Assemblea Costituente.Durante questo periodo giunse alla maturazione della sua visione di romanzo storico, già anticipata in 'Notre-Dame de Paris' del 1831 e con il capolavoro 'I Miserabili' tra le opere piu rappresentative dell'800. Artista a tutto tondo si dedicò al teatro, alla saggistica, agli aforismi e alla pittura, quest'ultima apprezzata dal poeta Baudelaire.Il carattere e il pensiero di Hugo sono segnati da un profondo senso di giustizia, da una grande empatia verso gli emarginati e da una fede incrollabile nel progresso umano Victor Hugo era uno scrittore ribelle che usava la parola come arma in nome dell'umanità e non temeva di schierarsi apertamente contro l'ingiustizia, pagando spesso di persona per le sue idee.Dopo il colpo di stato di Napoleone lll nel 1851 scelse l'esilio per quasi 20 anni piuttosto di giurare fedeltà a un regime che considerava dispotico. Hugo è stato quindi un fervente sostenitore della democrazia, ha combattuto la pena di morte e ha lottato per l'istruzione gratuita e obbligatoria. Sebbene legato profondamente alla Francia, aspirava a un'Europa unita e pacifica.Possedeva anche una forte autocoscienza del proprio genio letterario, ma che non gli impedì di dedicare la vita alla difesa degli ultimi e dei miserabili Victor Hugo è stato un autore che ha fuso vita e arte, trasformando la sua letteratura in uno strumento per combattere la miseria umana e promuovere la dignità della persona.