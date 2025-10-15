Rubriche Accadde oggi
Nasce Virgilio: 15 ottobre 70 a.C.
La sua opera più celebre è l'Eneide, un poema epico in 13 libri, commissionato dall'imperatore Augusto
La sua carriera poetica iniziò quando scrisse le sue prime opere, come le Bucoliche, una raccolta di poesie pastorali che procurarono grande successo. Successivamente, Virgilio, scrisse le Georgiche, un poema didattico in quattro libri che tratta di agricoltura e vita rurale, dimostrando la sua abilità nel descrivere la natura. La sua opera più celebre è l'Eneide, un poema epico in 13 libri, commissionato dall'imperatore Augusto. L'Eneide narra le gesta dell'eroe troiano Enea e la fondazione di Roma.
Quest'opera è considerata uno dei più grandi capolavori della letteratura latina e un pilastro della cultura occidentale. Virgilio non riuscì a completare L'Eneide prima della sua morte.
L'imperatore Augusto decise di preservare l'opera e affidò all'amico di Virgilio, Lucio Vario Rufo, il compito di pubblicarla postuma.
L'Eneide ha avuto una profonda influenza in molti autori successivi, in particolare Dante Alighieri lo scelse come Guida attraverso l'inferno e nel purgatorio nella divina Commedia.
Lo stile di scrittura di Virgilio è caratterizzato da una grande sensibilità poetica.
Virgilio ha anche approcciato temi complessi come l'amore, la guerra, il destino e la ricerca del significato della vita. Virgilio è un autore che ha lasciato un'impronta indelebile nella letteratura e continua a ispirare e a affascinare i lettori di ogni generazione.
