Nasce Vittorio De Sica: 7 luglio 1901

Vittorio De Sica nasce a Sora, in Ciociara, il 7 luglio 1901, è stato un attore, regista e sceneggiatore. Tra i cineasti più influenti della storia del cinema è stato inoltre attore di teatro e documentarista. È anche considerato uno dei padri del neorealismo e uno dei maggiori registi e interpreti della commedia all'italiana. De Sica esordì sul grande schermo nel 1918, ma conquistò il grande pubblico nel 1932 con 'Gli uomini, che mascalzoni' di Mario Comencini segnando l'inizio di una costellata di successi. Nel 1940 De Sica decise di passare dietro la macchina da presa, debuttando con 'Rose scarlatte'.

Dopo alcune commedie leggere, trovò il suo vero linguaggio nel neorealismo con 'I bambini ci guardano' che segnò la sua collaborazione con Cesare Zavattini. Insieme crearono capolavori come 'Sciuscia'' e 'Ladri di Biciclette' entrambi premiati con l'Oscar e riconosciuti come pietre miliari del cinema mondiale. Film come 'Miracolo a Milano (1951) consacrarono la maestria di De Sica, raggiungendo l'apice del neorealismo. Nel 1960 De Sica diresse anche Sophia Loren nel film 'La Ciociara' che guadagnerà l'Oscar.

Vittorio De Sica è morto il 13 novembre 1974. Il suo contributo al cinema resta vivo, grazie a una eredità fatta di emozioni e storie universali che continua a commuovere generazioni di spettatori.