Voltaire, padre dell'illuminismo, fu ispiratore dei principi della Rivoluzione Francese e della dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo: poeta, storico, filosofo, fece crescere lo spirito degli uomini e insegnò loro ad essere liberi. Voltaire fu anche uno strenuo difensore degli oppressi e voleva una maggiore possibilità delle libertà di parola e di religione.Il suo motto era: 'Non sono d'accordo con quello che dici ma darei la vita perché tu lo possa dire'.Tra le sue opere principali si ricordano: 'Bruto' (1730), 'Maometto' (1742), 'Discorso sull'uomo' (1738), 'Candido o l'ottimismo' (1759), 'Trattato sulla tolleranza' (1763).Secondo Voltaire l'uomo apprende solo attraverso i sensi. Occorre accettare l'imperfetta condizione umana, con i suoi errori e le sue fragilità. Per Voltaire Dio esiste e l'uomo è libero di scegliere il bene e il male; egli amava la verità, ma perdonava l'errore.Voltaire riteneva poi che il più grande dei crimini è la guerra e che non vi è alcun oppressore che non colori questo misfatto con il pretesto della giustizia.