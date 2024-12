Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È un periodo in cui le persone sono invitate a riflettere sull'amore, sull'unione e sulla solidarietà.Questo approccio incoraggia a vivere il Natale come un momento speciale per donare affetto e creare legami più forti a cominciare dalla propria famiglia e dai propri amici. È importante comprendere che il vero piacere sta nel dare senza aspettarsi nulla in cambio.Il Natale è anche un momento per trasmettere l'importanza delle gratitudine.La gratitudine aiuta a riconoscere e apprezzare ciò che si ha; ringraziare aiuta anche a crescere con uno sguardo positivo sulla vita.

Spesso si dimentica che a Natale è Gesù il festeggiato. 'La nascita di Gesù ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore, Lui ci amerà sempre e noi siamo preziosi ai suoi occhi'.'Il dono prezioso del Natale è la Pace, e Cristo è la nostra vera Pace. È Cristo che bussa ai nostri cuori per donarci la Pace, la Pace dell'anima'.'Dove nasce Dio, nasce la Speranza, Lui porta Speranza, Dove nasce Dio nasce la Pace, e dove nasce la Pace, non c'è posto per l'odio e per la guerra'.Buon Natale a tutti.