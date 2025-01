New York, la prima di un concerto Jazz alla Metropolitan Opera: 18 gennaio 1944

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 18 gennaio 1944 la Metropolitan Opera House di New York ospita per la prima volta un concerto Jazz. Si esibiscono, tra gli altri un trombettista e un clarinettista eccezionali: Louis Armostrong e Benny Goodman. La sala è gremita, con più di tremila persone entusiaste. È stata una serata irripetibile, che segna un grande passo nella storia dell'innovazione. L'idea dell'evento è stata della rivista Esquire che ha invitato i più grandi jazzisti dell'epoca e poi li ha invitati ad esibirsi tutti insieme in una grande notte di raccolta fondi per sostenere le spese di guerra.Il cast è impressionante: oltre ai già citati Louis Armostrong e Benny Goodman sono presenti tra gli altri anche Billie Holiday, Lionel Hampton, Mildred Bailey, Red Norvo, Roy Eldridge, Jack Teagarden.Quella sera, Benny Goodman, considerato il re del swing, è rimasto a Holliwood per un impegno. Eppure anche lui è presente a New York e si è esibito, in un brano, con il suo leggendario clarinetto; infatti si è collegato via radio e suona assieme agli altri. Il 18 gennaio 1944 in quella sala di New York si è tenuto il più grande concerto della storia del Jazz. Riascoltare quelle note è, per ogni amante della musica, una cosa meravigliosa.