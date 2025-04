Ottanta anni fa veniva ucciso il Beato Rolando Rivi: 13 aprile 1945

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il 13 aprile fu ucciso il Beato, Rolando Rivi, un seminarista cattolico martirizzato dai partigiani comunisti. Rolando era nato a San Valentino, frazione di Castellarano, secondo di tre figli di Roberto Rivi e Albertina Canovi, entrò nel Seminario di Marola nel 1942 ma nel 1944, in seguito all'occupazione tedesca, fu costretto a ritornare a casa. Continuò però a sentirsi seminarista e a indossare l'abito talare, nonostante il parere contrario dei genitori, preoccupati per i gesti di odio antireligioso diffusi nella zona.



Il 10 aprile 1945, durante le ultime fasi della guerra di liberazione, Rolando fu rapito da un gruppo di partigiani che costrinsero, il ragazzo quattordicenne, a seguirlo nella boscaglia.

Accusandolo di fare la spia per i fascisti, dopo tre giorni di percosse, umiliazioni e sevizie, lo uccisero a colpi di pistola in un bosco di Piane di Monchio, frazione di Palagano. Rolando Rivi venne poi ritrovato, la sera del 14 aprile dal padre e da don Alberto Camellini, curato di San Valentino. La salma presentava il volto ricoperto di lividi, il corpo martoriato e le due ferite mortali, una alla tempia sinistra e l'altra all'altezza del cuore. L'indomani lo trasportarono a Monchio, dove ebbe e sepoltura cristiana.Dopo la liberazione, il 29 maggio 1945 la salma fu traslata nel cimitero di San Valentino, con l'omaggio di tutti i parrocchiani. La tomba era meta di pellegrinaggi e il 26 giugno 1997, con solenne cerimonia, gli venne data nuova sepoltura all'interno della Chiesa di San Valentino. Dopo una serie di guarigioni riconosciute miracolose dalla Chiesa Cattolica, in quanto ottenute attraverso l'intercessione di Rolando Rivi, il 7 gennaio 2006 è stato aperta la sua causa di canonizzazione. Il 5 ottobre ottobre si è poi celebrata la cerimonia di beatificazione davanti a migliaia di persone riunite nel palazzetto dello sport di Modena.