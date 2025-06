Padre Pio viene proclamato Santo: 16 giugno 2002

Il 16 giugno del 2002, nel corso di una Santa Messa presieduta da Giovanni Paolo II in piazza San Pietro davanti a un'immensa folla di fedeli, Padre Pio (già proclamato beato il 2 maggio 1999) è ufficialmente dichiarato Santo dalla Chiesa Cattolica. Il 21 febbraio del 2002 il Concistoro, con l'approvazione di un miracolo decretò la sua Beatificazione. Il 25 febbraio del 2002 il Concistoro con il riconoscimento di un altro miracolo, decretò la canonizzazione di Padre Pio che ebbe luogo il 16 giugno dello stesso anno. Si realizzò così il desiderio espresso più volte da Giovanni Paolo II di far salire Padre Pio agli onori degli altari. Egli che ha conosciuto Padre Pio da giovane sacerdote, ed è stato due volte sulla sua tomba, una volte da Cardinale e un'altra da Papa, in occasione del centenario della nascita di Padre Pio. A San Giovanni Rotondo, intanto, è stata completata una nuova chiesa progettata da Renzo Piano, in grado di accogliere le folle sempre più imponenti dei pellegrini.

Padre Pio è stato modello per i religiosi e per i sacerdoti, per la coerenza con cui ha risposto a entrambe le vocazioni, ma anche per ogni fedele, a cui ha insegnato ad amare totalmente e senza riserve, fino all'effusione del sangue, dopo averlo imparato dal suo Maestro salendo con lui sulla croce.