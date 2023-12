Papa Pio IX proclama il dogma della Immacolata Concezione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel proclamare il dogma è stato dato uno speciale risalto al Vangelo di Luca dove Maria è chiamata dall'Arcangelo Gabriele 'Piena di Grazia' e dove Santa Elisabetta le dice 'Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo Grembo'.L'iter del pronunciamento del dogma da parte di Papa Pio lX nel 1854 è il seguente:- Nel 1848 viene istituita una commissione teologica perché si esprimesse sulla possibilità di definire il dogma.- L'anno seguente il Papa pubblica l'enciclica Ubi Primum, in cui chiede a tutti i Vescovi di esprimersi sulla definibilita' del dogma.



I Vescovi sono concordi e favorevoli.

L'8 dicembre 1854 Pio lX proclama così il dogma dell'Immacolata Concezione con la bolla Ineffabilis Deus.

La bolla così recita: 'Dichiariamo che la dottrina ritiene, che la Beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua Concezione, per singolare privilegio di Dio Onnipotente e in vista dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore del genere umano, sia stata preservata immune da ogni macchia di colpa originale, ciò sia da credersi fermamente e costantemente da tutti i fedeli'.

A conferma della vericità del dogma, a Lourdes, il 25 marzo 1858, la Madonna, in una apparizione, si presenta a Bernadette Soubirous come 'l'Immacolata Concezione.'