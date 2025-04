Petrarca incontra Laura: 6 aprile 1327

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il 6 aprile 1327, ad Avignone, durante il Venerdì Santo, fuori dalla chiesa di Santa Chiara, Francesco Petrarca vede per la prima volta Laura e se ne innamora immediatamente.

Laura diviene il simbolo ideale dell'amore non solo per il Poeta aretino ma un po' per tutti noi che leggiamo i suoi versi. Molto sappiamo di Petrarca grazie alle sue opere biografiche e molto sappiamo dell'amore per Laura di cui parla in tante sue opere. Poco sappiamo della vita di Laura; l'ipotesi più accreditata la identifica con quella Laura De Noves, nobildonna francese nata nel 1310 e morta nel 1348.

Petrarca è il Poeta che meglio ha saputo idealizzare l'amore nella figura femminile di Laura. Attraverso la descrizione dell'amore ideale, il poeta, giunge alla gloria artistica e l'amore per Laura cela l'immagine del trionfo iconografico del lauro, le cui corone sono poste sul capo dei più sommi Poeti. Laura non solo cambia il corso della vita di Petrarca, ma anche la sua produzione letteraria: nel 'Canzoniere', in particolare, troviamo tutte le fasi dell'innamoramento. Come si evince dai sonetti, Laura rappresenta l'amore perfetto: un'amicizia casta e spirituale. L'amore del Petrarca non è mai stato ricambiato motivo per cui si leggono anche versi pieni di dolore. L'irrequietezza è una caratteristica evidente del Poeta, egli è diviso tra le passioni terrene e gli ideali di purezza che sfociano nel suo rapporto con Dio.