Presentato il libro 'Gli animali coraggiosi': 22 maggio 2013

Il 22 maggio 2013 viene presentato il libro 'Gli animali coraggiosi' di Mario Simoncini. L'autore nel libro fiabesco racconta la storia di un Bradipo lento di natura che voleva correre, i cento metri, la disciplina più veloce per eccellenza, ottenendo, grazie alla sua volontà e contro ogni previsione un successo senza pari. È una storia sull'autostima e sull'integrazione che arrivano direttamente al cuore dei bambini.

Il bradipo è un animale curioso; è un mammifero che ha le dimensioni di un grosso gatto domestico, può raggiungere i sessanta centimetri di lunghezza ed un peso di nove chili. Ha una pelliccia color marrone, caratterizzato da lunghi peli, e una piccola coda mozza. Gli arti superiori sono più lunghi di quelli inferiori, ciò permette all'animale di muoversi con disinvoltura nell'acqua e di arrampicarsi sugli alberi, inoltre, il bradipo, ha 3 lunghi artigli a uncinetto che raramente utilizza come arma di difesa. Abita prevalentemente nelle foreste pluviali dell'America Latina in particolare in Brasile. Si nutre prevalentemente di foglie, piante e germogli, assume l'acqua sotto forma di rugiada nelle foglie che mangia.



La parola Bradipo deriva dal greco che vuol dire piede lento, infatti la lentezza è sicuramente la cosa più peculiare di questo animale, può percorrere cento metri in un'ora, può dormire 18 ore di fila ed ha una digestione lentissima, può impiegare anche un mese per digerire un pasto. Il maschio passa tutta la sua vita sullo stesso albero, mentre la femmina cambia albero per lasciare l'alloggio al proprio piccolo quando è indipendente. La testa di questo animale può ruotare di 180° e non è in grado di regolare la temperatura corporea, per questo motivo è costretto a vivere solo in zone calde e umide, come appunto le foreste pluviali.