Prima apparizione a Fatima: 13 maggio 1917

Le pastorelle Lucia Dos Santos 10 anni e Giacinta Marto di 7 anni con il pastorello Francesco Marto di 9, il 13 maggio 1917, mentre badavano al pascolo in località Cova da Iria, vicino alla cittadina di Fatima, riferirono di aver visto scendere una nube e poi apparire la figura di una donna vestita di bianco con in mano un rosario, che identificarono con la Madonna. Dopo questa apparizione la donna diede appuntamento ai tre, in quello stesso luogo, per i 13 di ogni mese, fino al 13 ottobre.

Le apparizioni furono accompagnate da rivelazioni di eventi futuri: la fine imminente della prima guerra mondiale; il pericolo di una seconda guerra ancor più devastante se gli uomini non si fossero convertiti; la minaccia comunista proveniente dalla Russia, debellata solo mediante la Consacrazione della nazione stessa al Cuore Immacolato di Maria, per opera del Papa e di tutti i vescovi uniti.In seguito alla promessa fatta ai 3 pastorelli dalla Madonna riguardo a un evento prodigioso, il 13 ottobre 1917 molte migliaia di persone, riferirono di aver assistito a un fenomeno che fu chiamato 'Miracolo del sole'. Mentre pioveva, d'un tratto la pioggia cessò e le nuvole si diradarono: molti dei presenti videro il disco del sole che cominciò a ruotare diventando multicolore e ingrandendosi pareva precipitare.Nel 1930 la Chiesa Cattolica dichiarò le apparizioni degne di fede e autorizzò il culto della Madonna di Fatima. A Fatima è stato edificato un Santuario visitato per la prima volta da Papa Paolo VI, e in seguito anche da Papa Giovanni Paolo II, il Pontefice molto legato agli avvenimenti del luogo, dove si recò più di una volta in Pellegrinaggio.