Il football americano deriva dal rugby, all'origine ereditò parte delle regole anche se differisce in diversi aspetti del gioco. Rispetto alla disciplina di provenienza prevede come protezioni per evitare danni causati ai suoi praticante, dagli urti contro gli avversari e il terreno del campo di gioco. Le partite vengono disputate da due squadre composte da 11 giocatori e sono concessi un numero illimitato di cambi.
Rubriche Accadde oggi
15 gennaio 2026 alle 06:57
2 minuti di lettura
Prima edizione del Super Bowl: 15 gennaio 1967
Il Super Bowl è un vero e proprio evento mediatico, al quale assistono milioni di persone
La PressaIl Super Bowl è la finale del campionato statunitense di football americano.La prima edizione, si è giocata il 15 gennaio 1967; ed è poi da sempre diventata l'evento sportivo più importante che si disputa, ogni anno, negli Stati Uniti.In quella prima finale del 1967 i 'Green Bay Pachers' conquistarono, a Los Ageles, il primo Super Bowl battendo i Kansas City Chiefs 35 a 10. Il trofeo consegnato ai vincitori consiste in una palla da football interamente d'argento, creata dalla gioielleria Tiffany,e intitolato al leggendario allenatore dei Green Bay Packers, Vincent Lombardi, che vinse le prime due edizioni della manifestazione.Il Super Bowl è un vero e proprio evento mediatico, al quale assistono milioni di persone; tanto che gli spot pubblicitari trasmessi durante la partita risultano essere tra i più costosi. La finale del gioco sportivo più seguito dagli Americani è diventata una sorta di leggenda popolare, un rito collettivo che avvolge una nazione.
Il football americano deriva dal rugby, all'origine ereditò parte delle regole anche se differisce in diversi aspetti del gioco. Rispetto alla disciplina di provenienza prevede come protezioni per evitare danni causati ai suoi praticante, dagli urti contro gli avversari e il terreno del campo di gioco. Le partite vengono disputate da due squadre composte da 11 giocatori e sono concessi un numero illimitato di cambi.
Il football americano deriva dal rugby, all'origine ereditò parte delle regole anche se differisce in diversi aspetti del gioco. Rispetto alla disciplina di provenienza prevede come protezioni per evitare danni causati ai suoi praticante, dagli urti contro gli avversari e il terreno del campo di gioco. Le partite vengono disputate da due squadre composte da 11 giocatori e sono concessi un numero illimitato di cambi.
SOSTIENICI - DONA ORA
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Articoli più Letti
L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925
Prima partita degli Harlem Globetrotters: 7 gennaio 1927
Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre
Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembreArticoli Recenti
Giornata Mondiale della Logica: 14 gennaio
Nasce Marco Pantani: 13 gennaio 1970
Muore Agatha Christie: 12 gennaio 1976
Giornata mondiale della risata, 11 gennaio