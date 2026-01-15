Prima edizione del Super Bowl: 15 gennaio 1967

Il Super Bowl è la finale del campionato statunitense di football americano.La prima edizione, si è giocata il 15 gennaio 1967; ed è poi da sempre diventata l'evento sportivo più importante che si disputa, ogni anno, negli Stati Uniti.In quella prima finale del 1967 i 'Green Bay Pachers' conquistarono, a Los Ageles, il primo Super Bowl battendo i Kansas City Chiefs 35 a 10. Il trofeo consegnato ai vincitori consiste in una palla da football interamente d'argento, creata dalla gioielleria Tiffany,e intitolato al leggendario allenatore dei Green Bay Packers, Vincent Lombardi, che vinse le prime due edizioni della manifestazione.Il Super Bowl è un vero e proprio evento mediatico, al quale assistono milioni di persone; tanto che gli spot pubblicitari trasmessi durante la partita risultano essere tra i più costosi. La finale del gioco sportivo più seguito dagli Americani è diventata una sorta di leggenda popolare, un rito collettivo che avvolge una nazione.Il football americano deriva dal rugby, all'origine ereditò parte delle regole anche se differisce in diversi aspetti del gioco. Rispetto alla disciplina di provenienza prevede come protezioni per evitare danni causati ai suoi praticante, dagli urti contro gli avversari e il terreno del campo di gioco. Le partite vengono disputate da due squadre composte da 11 giocatori e sono concessi un numero illimitato di cambi.Un ruolo importante nell'economia del gioco lo ricopre il 'quarteback', che con i suoi lanci fornisce passaggi vincenti ai compagni diretti alla meta.Il fascino del football americano risiede nella sua combinazione unica di forza fisica e strategia cerebrale. Simile agli scacchi, con la spettacolarità dei placcaggi e la precisione dei lanci che esaltano talenti individuali. Attrae per le storie di eroismo e il forte senso di comunità e cultura americana, con partite che diventano eventi sociali.