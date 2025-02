Prima locomotiva a vapore: 21 febbraio 1804

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 21 febbraio 1804, dalla fabbrica della Pen-y-darren uscì la prima locomotiva a vapore in Galles, che fu costruita montando un motore su un carrello minerario. La sua velocità massima era di 4 km/h; all'inaugurazione questa locomotiva trainò 10 T di ferro e 60 persone.

All'inizio del XIX la locomotiva a vapore ebbe uno sviluppo straordinario; rivoluzionò il sistema dei trasporti su rotaia permettendo il passaggio da quelli a trazione animale a a quelli a trazione meccanica. L'autonomia della locomotiva dipendeva dalla quantità di combustibile e d'acqua presenti a bordo.

La necessità di disporre di adeguate e continue riserve idriche in prossimità della ferrovia rappresentò uno dei maggiori vincoli allo sviluppo della rete. Si cercò allora di avvicinare la linea ferroviaria ai corsi d'acqua e in questo modo la locomotiva a vapore tenne testa agli altri sistemi di trazione per lungo tempo. In Italia, l'ultima locomotiva in servizio, venne ritirata nel 1976; la nostra nazione è stata la prima ad affrontare il problema di sostituire la trazione elettrica a quella a vapore.