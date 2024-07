Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'inventore fu l'americano William Austin Burt.Nonostante i miglioramenti apportati in seguito, il prototipo di Burt, non riuscì a diventare un successo commerciale, soprattutto per l'estrema lentezza del sistema di scrittura.Tuttavia l'invenzione fu fondamentale per l'evoluzione della macchina da scrivere che si avvicinò di più alla versione moderna con l'invenzione del 1868 da parte di Sholes.La svolta definitiva si ebbe all'inizio del XX secolo con l'introduzione delle macchine elettriche.Famoso, in Italia, il modello 'Lettera 22' lanciato da Olivetti nel 1950 e destinato a diventare uno status symbol per generazioni di scrittori e giornalisti, tra cui Indro Montanelli.