L'incontro con Vollard fu il trampolino di lancio per Picasso e fece esplodere il suo estro artistico. Pablo mise in mostra diverse opere e numerosi dipinti furono venduti, decretando un buon successo dell'artista. Parigi fu il luogo ideale che gli diede la possibilità di esprimere al meglio il suo talento.

Dal 1901 al 1904 arrivò per Picasso il 'Periodo blu', poi fu la volta del 'periodo rosa'. Nel 1907 con il 'Cubismo' il successo, del pittore di Malaga, varcò i confini europei; la sua prima opera cubista fu 'Les Damoiselles d'Avignon', ma è 'Guernica' uno dei suoi maggiori capolavori. La dipinse in Francia quando venne a sapere dell'attacco tedesco alla città di Guernica.Pablo Picasso è stato non solo un pittore ma anche uno scultore, capace di collegare l'arte ottocentesca con l'arte contemporanea del 900.Le opere di Pablo Picasso oltre ad essere esposte nei musei più prestigiosi di tutto il mondo, sono state vendute nel tempo a prezzi esorbitanti.