Il 14 ottobre 1926, venne pubblicato per la prima volta il libro per ragazzi Winnie the Pooh di Alan Alexander Milne. Winnie the Pooh è un orsacchiotto di pezza che trascorre le sue giornate principalmente mangiando miele e componendo poesie. Dalla serie di romanzi scritti da Milne, vennero tratte trasposizioni cinematografiche e televisive e l'orsetto insieme ai comprimari divennero famosi. Winnie the Pooh esordì in un racconto pubblicato in una edizione natalizia e in seguito divenne l'episodio del primo romanzi del 1926 che riscosse molto successo di pubblico e di critica.
Tutte le storie scritte da Milne furono illustrate da Ernest H. Shepard. Nel 1929 Milne vendette i diritti alla Walt Disney che fece con Winnie the Pooh e degli altri personaggi una serie di cartoni animati.
L'orsacchiotto divenne così una delle principali icone dell'universo Disney. Le storie sono state poi tradotte in numerose lingue e il libro di Winnie the Pooh divenne il primo best seller fra i libri in lingua straniera.
Oltre al protagonista il successo lo si deve anche agli altri personaggi:
-Pimpi è un maialino molto dolce, ansioso e tende a spaventarsi facilmente
-Tigro è una tigre, possiede una coda lunga e ama saltare addosso alle persone in segno d'amicizia
-Kanga è un canguro femmina, comprensiva e disponibile ed è la madre del piccolo Ro.
-Ih-ho è un vecchio asino grigio sempre triste. La sua coda è decorata con un fiocco rosa ed è attaccata con un chiodo, motivo per cui la perde sempre.
-Tappo è un coniglio, coltiva carote e ama la pulizia.
-Uffa è un gufo ed è descritto come la creatura più saggia e sapiente della foresta.
Winnie de Pooh e tutti i suoi amici di avventura danno vita a storie simpatiche ma che fanno anche pensare.
Prima uscita di Winnie the Pooh: 14 ottobre1926
Tutte le storie scritte da Milne furono illustrate da Ernest H. Shepard. Nel 1929 Milne vendette i diritti alla Walt Disney
Il 14 ottobre 1926, venne pubblicato per la prima volta il libro per ragazzi Winnie the Pooh di Alan Alexander Milne. Winnie the Pooh è un orsacchiotto di pezza che trascorre le sue giornate principalmente mangiando miele e componendo poesie. Dalla serie di romanzi scritti da Milne, vennero tratte trasposizioni cinematografiche e televisive e l'orsetto insieme ai comprimari divennero famosi. Winnie the Pooh esordì in un racconto pubblicato in una edizione natalizia e in seguito divenne l'episodio del primo romanzi del 1926 che riscosse molto successo di pubblico e di critica.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Giornata mondiale del sorriso: 6 ottobre
Giornata Internazionale del linguaggio del Pirata: 19 settembre
La Giornata Mondiale dei Sogni: 25 settembre
Francesco d'Assisi ricevette le Stimmate: 14 settembre 1224Articoli Recenti
Viene istituito il Meridiano di Greenwich: 13 ottobre 1884
Viene inaugurata la statua del Cristo Redentore: 12 ottobre 1931
San Papa Giovanni XXIII: 11 ottobre
Premio Nobel per la Letteratura a Giosuè Carducci: 10 ottobre 1906