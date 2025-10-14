Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Prima uscita di Winnie the Pooh: 14 ottobre1926

Prima uscita di Winnie the Pooh: 14 ottobre1926

Tutte le storie scritte da Milne furono illustrate da Ernest H. Shepard. Nel 1929 Milne vendette i diritti alla Walt Disney

Il 14 ottobre 1926, venne pubblicato per la prima volta il libro per ragazzi Winnie the Pooh di Alan Alexander Milne. Winnie the Pooh è un orsacchiotto di pezza che trascorre le sue giornate principalmente mangiando miele e componendo poesie. Dalla serie di romanzi scritti da Milne, vennero tratte trasposizioni cinematografiche e televisive e l'orsetto insieme ai comprimari divennero famosi. Winnie the Pooh esordì in un racconto pubblicato in una edizione natalizia e in seguito divenne l'episodio del primo romanzi del 1926 che riscosse molto successo di pubblico e di critica.
Tutte le storie scritte da Milne furono illustrate da Ernest H. Shepard. Nel 1929 Milne vendette i diritti alla Walt Disney che fece con Winnie the Pooh e degli altri personaggi una serie di cartoni animati.
L'orsacchiotto divenne così una delle principali icone dell'universo Disney. Le storie sono state poi tradotte in numerose lingue e il libro di Winnie the Pooh divenne il primo best seller fra i libri in lingua straniera.
Oltre al protagonista il successo lo si deve anche agli altri personaggi:
-Pimpi è un maialino molto dolce, ansioso e tende a spaventarsi facilmente
-Tigro è una tigre, possiede una coda lunga e ama saltare addosso alle persone in segno d'amicizia
-Kanga è un canguro femmina, comprensiva e disponibile ed è la madre del piccolo Ro.
-Ih-ho è un vecchio asino grigio sempre triste. La sua coda è decorata con un fiocco rosa ed è attaccata con un chiodo, motivo per cui la perde sempre.
-Tappo è un coniglio, coltiva carote e ama la pulizia.
-Uffa è un gufo ed è descritto come la creatura più saggia e sapiente della foresta.
Winnie de Pooh e tutti i suoi amici di avventura danno vita a storie simpatiche ma che fanno anche pensare.

