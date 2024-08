Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La storia del mostro ha affascinato gli appassionati di tutto il mondo, che accorrono sulle sponde del lago per provare ad avvistare l'animale mitologico.Nel 1934 spuntò anche una fotografia in cui dalla superficie del lago emergeva un lungo collo e il capo del mostro. L'immagine si rivelò essere un falso, ma è rimasta nell'immaginario come la raffigurazione di un plesiosauro. Recentemente è stata avanzata l'ipotesi che dietro le apparizioni del mostro ci fossero avvistamenti di anguille giganti. Tuttavia anche questa ipotesi è stata smentita.L'archiviazione dell' 'ipotesi anguilla' non ha scoraggiato centinaia di appassionati che continuano a cercare il mostro di Loch Ness e scandagliare la superficie del lago per cogliere qualsiasi movimento che potrebbe ricondurre alla 'creatura'. In questa ricerca vengono anche impiegati strumenti tecnologici, come droni con telecamere a infrarossi e idrofoni.È bello anche solo pensare che realmente un mostro mitologico possa abitare nel lago scozzese.